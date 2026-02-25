عراقجي: التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ممكن إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ممكن، شريطة إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

وأضاف عراقجي في رسالة نشرها على منصة إكس: "لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدا في سبيل صون سيادتنا بشجاعة. التوصل إلى اتفاق ممكن، بشرط أن تُعطى الدبلوماسية الأولوية".

وتابع أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف في جنيف استنادا إلى التفاهمات السابقة، مع عزيمة قوية للتوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف" في أقرب وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأكد الوزير الإيراني موقف بلاده الثابت، قائلا: "لن تسعى إيران أبدا إلى صنع أسلحة نووية تحت أي ظرف، وفي الوقت نفسه لن نتخلى عن حق شعبنا في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية".

وتابع عراقجي: "لدينا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المتبادلة. التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد، إذا أُعطيت الدبلوماسية الأولوية".

وختم الوزير بالقول: "لقد أثبتنا التزامنا بحماية سيادتنا، وسنُظهر نفس الشجاعة على طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين لتحقيق حل سلمي لأي نزاع".