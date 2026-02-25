محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمراكز والأحياء، وذلك خلال لقائه المسائي اليوم برئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وحي شرق، لمراجعة أجندة العمل والفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب معدلات الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، فضلًا عن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات، ومنظومة إدارة المخلفات. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ.

وخلال الاجتماع، جرى عرض حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة شبين الكوم وحي شرق، والتي تجاوزت 129 مليون جنيه، وشملت تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحديث شبكات الإنارة، وتحسين البيئة، ودعم المعدات والفرق الميكانيكية، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة وآليات تعظيم الموارد الذاتية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعم مختلف المراكز والقطاعات الخدمية، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومساءلة كل مسؤول عن معدلات أدائه، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الإنجاز، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطط المحافظة الاستثمارية.