أعلنت مؤسسة (س) للثقافة والإبداع، المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي في تونس برئاسة المخرج نوار الضويوي، عن إقامة الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي "أون لاين"، والتي يتم بثها على صفحات ومواقع المهرجان بعد غد الجمعة احتفالا بيوم المسرح العالمي وتحديا لفيروس كورونا.

وقال حسن عطية، رئيس اللجنة العليا للمهرجان: "إن التحديات التي فرضتها علينا الظروف وتماشيًا مع القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدول لسلامة وأمن الوطن قررنا إقامة مهرجان مسرحي عالمي على الإنترنت يتضمن عروضًا مسرحية من مختلف دول العالم، وأيضا فيديوهات للورش التدريبية في مختلف مجالات المسرح، على صفحات المهرجانين في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الموقع الرسمي للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تحديا للفيروس ومواجهته بالفن والعروض المسرحية".