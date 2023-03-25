ذكر تقرير صحفي أن أوكرانيا تعتزم مضاعفة رسوم عبور النفط الروسي عبر أراضيها من خلال خط أنابيب "دروجبا" إلى شرق أوروبا اعتبارا من الأول من أبريل.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية الصادرة اليوم السبت، أن المقترح يقضي بزيادة الرسوم الجمركية إلى 27.20 يورو للطن "29.30 دولار" عبر الفرع الجنوبي لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من روسيا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أوكر ترانس نافتا"، القائمة على تشغيل شبكة أنابيب النفط الأوكرانية، ألقت باللوم في الزيادة على تكلفة إصلاح البنية التحتية التي تم قصفها أثناء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيادة، وأن المناقشات مستمرة.

ونقلت الصحيفة عن شركة "ترانسنيفت بي جي إس سي" القائمة على تشغيل خط النفط الروسي القول إنها تدرك نية أوكرانيا زيادة الرسوم، ولكن ليس لديها علم بقيمة الزيادة، أو بأي جدول زمني محدد.

وستكون هذه المرة الثانية خلال هذا العام التي ترفع فيها أوكرانيا هذه الرسوم، وزادت شركة "أوكر ترانس نافتا" الرسوم الجمركية بمقدار 2.10 يورو للطن إلى 13.60 يورو في الأول من كانون يناير الماضي.