مجلس أمناء الحوار الوطني: اجتماع خلال أيام مع الحكومة لمتابعة تنفيذ التوصيات

طلعت عبدالقوي: عرض نتائج الاجتماعات على رئيس مجلس الوزراء

جمال الكشكي: دعم الرئيس لم يتوقف.. وبيان الحكومة يعكس الجدية



قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبدالقوى: إن اللجنة التنسيقية المشتركة بين ممثل مجلس الوزراء، ورئيس مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار، و7 من أعضاء مجلس الأمناء، ستعقد أول اجتماع لها خلال أيام، موضحا أن اللجنة ستجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، وعرض نتائج هذه الاجتماعات على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عبدالقوى أن هناك اهتماما بالغا من قبل الحكومة وكل مؤسسات الدولة، بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى والتى تتضمن 135 توصية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى، وحرصه على تحقيق هذه التوصيات فى أقرب وقت.

وأوضح عبدالقوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تقرير مجلس الوزراء الخاص بالمتابعة الثانية فيما يخص الإجراءات التنفيذية للحوار الوطنى، يؤكد اهتمام رئيس الحكومة من أجل تحويل تلك التوصيات المتعلقة بالمحاور الثلاثة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، إلى مشروعات قوانين وقرارات وسياسات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر جيد فى حل عدد كبير من المشكلات التى تواجه المواطنين.

ولفت إلى أن توصيات الحوار الاقتصادى، سيتم رفعها قريبا إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها وتجهيزها من قبل مجلس أمناء الحوار، والتى بدوره سيتم إرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار بشأنها.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جمال الكشكى: إن بيان الحكومة الخاصة بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى يعكس جدية الحكومة فى تنفيذ تلك التوصيات، سواء فى نسخته الأولى أو فى الحوار الاقتصادى، مضيفا أن هذه الرسالة تعكس اهتمام الرئيس السيسى بالحوار ودعمه المتواصل والكامل له، والذى لم يتوقف بعد وتوجيهاته للحكومة انعكست على أرض الواقع فى الاهتمام من كل مؤسسات الدولة بتنفيذ ما ورد من مخرجات وتوصيبات بالحوار، وبالتالى تحركت بسرعة عجلة التنفيذ إيمانا من الدولة بضرورة تلك المخرجات وتنفيذها لصالح الدولة والمواطن.

وأشار الكشكى لـ«الشروق»، إلى أن بيان الحكومة يعكس أيضا مدى نجاح الحوار الوطنى فى تقديم نقاشات وأفكار ورؤى ووجهات نظر جديدة، تساعد على حل هذه المشكلات.

وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللجنة المشتركة مهمتها أن تتولى التنسيق مع الحكومة والأيام القليلة المقبلة سوف تشهد لقاءات عديدة بين أعضاء هذه اللجنة للوقوف على آخر المستجدات، نظرًا لأن دورها متابعة ما يتم من تنفيذ للمخرجات والنتائج مع الحكومة.

وكانت الحكومة برئاسة، مصطفى مدبولى، استعرضت تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطنى، حتى منتصف مارس الجارى.

وأكد رئيس الوزراء، أنه فى إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطنى، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطنى، فى محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريبًا.