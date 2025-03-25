روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم ثلاثاء، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا، والقضاء على 1070 جنديا في محاور القتال، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن قواتها سيطرت على بلدة ميرنوي في دونيتسك، وبلدة مالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيا.

وأوضحت أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية في عدد من المناطق في دونتسيك وسومي وزابوروجيا، وألحقت بها خسائر شملت تدمير دبابات ومركبات قتالية ومدافع ميدانية ومستودعات ذخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن البلدين تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.