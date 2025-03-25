انتخاب السياسية يوليا كلوكنر المنتمية للحزب المسيحي رئيسة للبرلمان الألماني

خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني الجديد، تم انتخاب السياسية يوليا كلوكنر المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي رئيسة للبرلمان لتتولى بذلك ثاني أعلى منصب رسمي في ألمانيا.

وجاء انتخاب وزيرة الزراعة الألمانية السابقة "52 عاما" لمنصب رئيسة البرلمان بتأييد أغلبية كبيرة من النواب، حيث صوت 382 نائبا بالموافقة مقابل 204 نائبين صوتوا بالرفض، وامتنع خمسة نواب عن التصويت بينما كانت هناك خمسة أصوات باطلة.

بذلك تصبح كلوكنر هي رابع امرأة تتولى منصب رئيس البرلمان الألماني الذي يأتي من الناحية البروتوكولية في المرتبة الثانية بعد منصب الرئيس الاتحادي (رئيس الجمهورية) في قائمة أرفع المناصب الرسمية في الدولة الألمانية.

يذكر أن النساء الثلاث اللاتي سبقن كلوكنر في هذا المنصب هن آنيماري رينجر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وذلك في الفترة بين عامي 1972 و1976، وريتا زوسموت (من الحزب المسيحي الديمقراطي) وذلك في الفترة بين 1988 و1998، ثم بيربل باس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وذلك في الفترة بين عامي 2021 و2025.

ومن الناحية التقليدية، يؤول الحق في ترشيح رئيس للبرلمان إلى أكبر كتلة برلمانية، وكانت كتلة الاتحاد المسيحي (الذي يتألف من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، اتفقت بالإجماع على ترشيح كلوكنر لرئاسة البرلمان.