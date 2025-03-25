صحة غزة تحذر من تداعيات خطيرة على حياة المرضى جراء نفاد أغلب أدوية الرعاية الأولية

قال مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور عاهد سمور، إن الاحتلال دمر معظم مراكز الرعاية الأولية القطاع، مشيراً إلى أن المراكز المتبقية تعمل بالحد الأدنى، ويُحرم المرضى فيها من تلقي أدويتهم، كما يُحرم الأطفال من تلقي التطعيمات الخاصة بهم؛ في ظل حالة الإغلاق التام التي يفرضها الاحتلال على غزة، ويمنع بموجبها إدخال المساعدات الإنسانية والطبية منذ قرابة الشهر.

وأوضح في تصريحات، نقلتها القناة الرسمية للوزارة عبر تطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال دمر 32 مركزاً صحياً من أصل 50 مركزاً كانت تعمل في مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل كلي خلال العدوان، فيما تضررت معظم المراكز المتبقية بشكل متفاوت، حيث عملت وزارته وبالتعاون مع الشركاء على إعادة تأهيلها بشكل جزئي، ليتم عبرها تقديم الخدمات الصحية الممكنة للجمهور».

وذكر أن فرض الاحتلال للعديد من المناطق على أنها «حمراء»، وإجبار المواطنين على النزوح قسرياً منها، أدى إلى مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية، وشكّل ضغطاً كبيراً على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها.

ولفت مدير عام الرعاية الأولية إلى مخاطر الإغلاق التام الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة في حرمان مرضى القطاع من الأدوية والمهام الطبية، وخصوصاً ما يتعلق بأدوية الرعاية الأولية والتي تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع؛ بما في ذلك الفئات الهشة بالمجتمع كفئة كبار السن، وكذلك فئة الأطفال الذين يتهددهم الإغلاق بمنع تلقي تطعيماتهم، ما قد يؤدي إلى تفشي الأوبئة والأمراض.

وأكد أن العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما العديد من الأصناف الأخرى بدأت تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال؛ من أجل إنهاء حالة الإغلاق والحصار التي يفرضها الاحتلال على القطاع لما لها من تداعيات سلبية كبيرة الفئات الهشة بالمجتمع، مناشداً في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية ضرورة بذل أقصى جهودها في سبيل إدخال الأدوية والتطعيمات الخاصة بالأطفال.