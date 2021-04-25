إزالة التعديات على أملاك الدولة ورفع المتولد اليومي وأعمال رصف ببلطيم

شهدت مدينة بلطيم وقرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من الحملات لرفع الإشغالات وأعمال النظافة إضافة إلى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم.



وقال اللواء رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز رصدت عددا من حالات البناء المخالف على أملاك الدولة ،فتم إزالة التعديات على مساحة 120مترا تقريبا بقرية حلاوة ببر بحري، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالمنطقة الشرقية ببلطيم، وغيرها بالمناطق المستهدفة وأماكن تجمعها.



ووجه السنوسي، باستمرار التنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية ، وتحرير محاضر للمخالفين ،مؤكداً أنه تابع أعمال الرصف بقرية المستقبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الزهراء بطول 1000 متر ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بلطيم.