عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العسكرية بتل أبيب

احتشد أفراد من عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أمام مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، اليوم الخميس، بينما يعقد مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اجتماعا داخل المقر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بأن أسرة الرهينة هيرش جولدبرج بولين، عرضت على شاشة كبيرة، مقطع فيديو كانت حماس بثته أمس الأربعاء، يدعو فيه العائلات إلى بذل ما بوسعهم لتأمين إطلاق سراحه وبقية الرهائن.

وكانت حماس نشرت أمس مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الرجل "24 عاما" وهو يتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها أخفقت في حماية المواطنين الإسرائيليين، وأنها تخلت عنهم.

وكانت إسرائيل تفترض حتى أسابيع مضت أن أقل قليلا عن 100 من الـ130 الذين ما زالوا محتجزين في القطاع، مازالوا على قيد الحياة. ولكنها تخشى الآن وفاة عدد أكبر منهم.