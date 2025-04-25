استطلاع: غالبية الألمان يفضلون الدفع غير النقدي

كشف استطلاع للرأي أن معظم المواطنين في ألمانيا لا يرغبون في الاستغناء عن النقود، ولكنهم يفضلون الدفع غير النقدي في المتاجر.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "بوست بنك"، ذكر 4ر61% من المشاركين البالغ عددهم 2060 شخصا أنهم يدفعون ثمن المشتريات في المقام الأول باستخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الساعات الذكية.

وأشار الاستطلاع إلى أن أنظمة الدفع غير التلامسية صارت أكثر شعبية بعد أن تم الترويج لها إبان جائحة كورونا على أنها خيار آمن صحيا، حيث يقوم ما يقرب من 45% من الذين شملهم الاستطلاع بإجراء معاملاتهم المالية عبر بطاقات الدفع أو الهواتف الذكية أمام أجهزة التحويلات المالية الإلكترونية في المتاجر.

وقال توماس بروش، رئيس المبيعات الرقمية في "بوست بنك": "يقول واحد من بين كل ستة مستهلكين يفضلون الدفع بدون تلامس إنهم لم يعودوا بحاجة إلى النقد.

وبحسب الاستطلاع الذي تم أجراؤه خلال الفترة من 21 حتى 24 مارس 2025، فإن 6ر35% من الألمان يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية بانتظام. ويدفع الأشخاص ذوو الدخل المنخفض نقدا أكثر من المتوسط ​​- أيضا لأنهم بذلك يكون لديهم نظرة عامة أفضل على أمورهم المالية: فمن بين الألمان الذين يبلغ صافي دخل الأسرة الشهري لديهم أقل من 2500 يورو، يفضل 7ر42% منهم الدفع نقدا. ويفضل 69% من أصحاب الدخول التي تتجاوز 2500 يورو شهريا طرق الدفع غير النقدية.