السجن 7 سنوات وسنتين للمتهمين بقتل شاب والاعتداء على والده بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 11070 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2022، بمعاقبة شابًا بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة والديه بالسجن لمدة سنتان لكلٍ منهما؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب والشروع في قتل والده بسبب خلافات بينهم بمركز أبو كبير.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين: أحمد م م م ر، 21 سنة، ترزي، ووالده محمد، 61 سنة، فلاح، ووالدته زينب ع أ ع، 54 سنة، ربة منزل، مقيمين في قرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه وليد صلاح الدين محمد عامر عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل والده.

وتبين أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على جريمتهم بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما، وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شوم - مقص) وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى عاجل الأول المجني عليه القتيل بعدة طعنات استقرت بالبطن باستخدام المقص، ثم كاله المتهمان الثاني والثالثة عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده باستخدام الشوم، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل والده (المجني عليه الثاني) على النحو المبين في التحقيق.