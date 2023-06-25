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تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان بأكتوبر

إسلام عبد المعبود
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:07 ص
فتحت لجان مدرسة السيدة عائشة بأكتوبر، أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة في الثامنة والنصف صباحا لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وتوافد أولياء الأمور مع ذويهم قبل الدخول إلى اللجان، وظلوا متواجدين بعد دخول للطلاب المدرسة، وافترشوا الأرصفة المحيطة بالمدرسة على الرغم من التنبيه عليهم من قبل أفراد الأمن.

وفتش الإداريون، على أبواب اللجان، طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم لمنع دخولهم بأية متعلقات غير مصرح بها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتواجد أفراد الأمن في محيط اللجان لمنع تكدس السيارات خلال دخول الطلاب للمدرسة، بجانب التنبيه على أولياء الأمور بالابتعاد حتى يستطيع الطلاب الدخول بصورة طبيعية.

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