 تايلاند تغلق نقاط عبور حدودية بسبب خلاف مع كمبوديا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند تغلق نقاط عبور حدودية بسبب خلاف مع كمبوديا

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:08 م

أغلقت تايلاند، نقاط عبور حدودية في ستة أقاليم بسبب خلاف حاد مع كمبوديا.

ويؤثر الإغلاق على السائحين أيضا، حيث لم يكن بإمكانهم السفر برا عبر معبر ارانيابراثيت-بويبت الحدودي الشهير الذي يؤدي إلى معبد انجكور.

وقال الجيش، إنه سوف يتم استثناء الطلاب والأشخاص الذين يحتاجون علاجا طبيا من هذا القرار.

ويشار إلى أن خلافا بشأن المسار الدقيق للحدود التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر بين الدولتين الجارتين يتصاعد منذ العهد الاستعماري.

وتصاعد الخلاف مؤخرا بعد تبادل إطلاق النار بين الجنود من الدولتين في نهاية مايو الماضي.

وقٌتل جندي كمبودي في هذه الواقعة، وردا على ذلك، حظرت كمبوديا استيراد الطعام والوقود والغاز من تايلاند.

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