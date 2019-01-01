تراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش في بنك الإسكندرية ليصل إلى 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد في كل من البنك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس والبنك التجاري الدولي ليصل إلى 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، كما هبط بنحو قرش فى البنك العربي الأفريقي ليصل إلى 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء فى بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

وشهد الجنيه المصري تحسناً على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما ذكره مجلس الوزراء الأحد الماضي نقلا من وكالة "بلومبرج" الاقتصادية عن أداء العملات، من حيث ارتفاعها وانخفاضها أمام الدولار الأمريكي.