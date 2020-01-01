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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 15 مليونا و762 ألفا و7 حالات حتى مساء اليوم السبت.

وأفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت كذلك لتسجل 640276 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، مسجلة 4 ملايين و113 ألفا و224 إصابة و145 ألفا و556 وفاة.

وحلت البرازيل ثانية بمليونين و287 ألفا و475 إصابة و85 ألفا و238 وفاة، ثم جاء في المراكز التالية كل من الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران.