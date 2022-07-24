إضراب 6 أسرى فلسطينيين عن الطعام في سجون إسرائيل

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ستة أسرى فلسطينيين، بينهم سيدتان، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون إسرائيل.

وذكر بيان للهيئة أن أسيرتين تخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على نقلهن التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في "الرملة"، ويتضامن معهن في الإضراب أسيران.

وأوضح البيان أن أسيرين آخرين يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم السابع و13 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد.

وحمل بيان الهيئة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مجددة مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

وتعتقل إسرائيل زهاء خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.