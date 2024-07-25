بايدن: الدفاع عن الديمقراطية أهم من أي منصب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الدفاع عن الديمقراطية" أكثر أهمية من أي منصب، وذلك في أول خطاب له منذ انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وألقى بايدن خطابا من البيت الأبيض الأربعاء، هو الأول منذ إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الانسحاب من الترشح للانتخابات من أجل الفوز بولاية ثانية ومرر الشعلة إلى نائبته كامالا هاريس.

وقال بايدن: "أستمد القوة وأجد السعادة في العمل من أجل الشعب الأمريكي. لكن هذه المهمة المقدسة لإتقان اتحادنا لا تتعلق بي. إنها تتعلق بكم، بعائلاتكم ، بمستقبلكم".

وأضاف: "رأيت أن أفضل طريقة للمضي قدما هي تسليم الشعلة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لوحدة أمتنا".

وأشار بايدن إلى أن هناك وقتا ومكانا لسنوات طويلة من الخبرة في الحياة العامة.

وقال بايدن: "ولكن هناك أيضا وقت ومكان لأصوات جديدة، وأصوات حديثة العهد، نعم، أصوات أصغر سنا، وهذا الوقت والمكان هو الآن".

وأشار بايدن إلى أنه في الأشهر الستة المقبلة سيركز على القيام بمهامه كرئيس.

وأضاف: "سأواصل الدفاع عن حرياتنا الشخصية وحقوقنا المدنية ، من الحق في التصويت، إلى الحق في الاختيار".

وتابع: "لقد كان شرفا لحياتي أن أخدم هذا البلد لأكثر من 50 عاما".

وأثار قرار الرئيس بالانسحاب الفوضى في السباق، ولكنه أيضا منح الديمقراطيين فرصة لتغيير السرد في المعركة ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد مغادرته في عام 2021.