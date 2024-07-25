ترامب ينصح إسرائيل بإنهاء حرب غزة سريعا: تضر بسمعة تل أبيب

دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة للحرب الإسرائيلية على غزة واستعادة الرهائن.

وبحسب ما نشرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أضاف ترامب، أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة «علاقاتها العامة».

وفي تصريح غريب، قال ترامب: «على إسرائيل إنهاء الحرب بسرعة، لأنه يتم تقطيعها من قبل الرأي العام، وهو أمر سيئ لدعاية (أو سمعة) إسرائيل، وكلنا نعلم إن إسرائيل سيئة بتقديم نفسها دعائيا».

وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الإخبارية، الخميس، من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، مطالبًا بمعاقبة من يدنس العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام.

والثلاثاء الماضي، قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة «تروث سوشيال»: «أتطلع إلى الترحيب بنتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش، فلوريدا، يوم الخميس».

وأضاف: «خلال فترة ولايتي الأولى، كان لدينا السلام والاستقرار في المنطقة، حتى أننا وقعنا على اتفاقيات إبراهيم التاريخية - وسنحصل عليها مرة أخرى».