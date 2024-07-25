إعصار جايمي يضرب تايوان ومركزه يتجاوز تايبيه إلى الجنوب

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ضرب الإعصار جايمي ساحل تايون صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، ومر مركزه جنوب العاصمة مرتفعة الكثافة السكانية تايبيه، فيما أشارت تقديرات مبكرة إلى أن الخسائر جراء العاصفة ستصل إلى 25 مليون دولار.

ويعتبر الإعصار جايمي من الفئة الثالثة حيث هب صوب الجزيرة، بعدما قتل أربعة أشخاص من الفلبين.

لكن بعدما اصطدام الإعصار بالطبيعة الجبلية لتايوان أبطأ سرعة الرياح إلى 166 كيلومترا في الساعة بعد وصوله لليابسة، وفقا للخبير تشاك واتسون، الذي يعمل لدى مؤسسة "إنكي" لأبحاث.

واستعدت تايوان للإعصار، حيث ألغت رحلات طيران ورحلات عبارات وأغلقت مكاتب ومدارس وعلقت العمل في البورصة يومي الأربعاء والخميس.