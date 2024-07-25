فوكس نيوز تقترح استضافة مناظرة بين ترامب وهاريس في 17 سبتمبر

اقترحت شبكة فوكس نيوز إجراء مناظرة رئاسية بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في 17 سبتمبر، حسبما ذكرت الشبكة الأربعاء.

وستُجرى المناظرة في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، وسيديرها المقدمان بريت باير ومارثا مكالوم.

وفي رسائل موجهة إلى حملتي ترامب وهاريس، قال رئيس فوكس نيوز، جاي والاس ونائبة رئيس الشبكة للشؤون السياسية جيسيكا لوكر إن الشبكة "منفتحة على مناقشة... بجمهور أو بدون جمهور".

كما أشارت الرسالة إلى أنه "على الرغم من عدم وجود مناظرات ديمقراطية" في عامي 2016 و2020، تمكنت الشبكة" من تأمين اجتماعات مع المرشحين الديمقراطيين"، بما في ذلك هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، وبيت بوتيجيج، وجوليان كاسترو، وآمي كلوبوشار، وكيرستن جيليبراند.

ولم ترد حملتا ترامب وهاريس على الفور على طلبات (سي إن إن) للتعليق على الاقتراح.