مقتل وإصابة عشرة عسكريين أتراك في اشتباكات مع مسلحي «حزب العمال» شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عسكريين أتراك ، وإصابة سبعة آخرين في اشتباكات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".

يشار إلى أن القوات التركية كانت قد أطلقت في نهاية مايو الماضي ما أسمتها ، "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك " شمالي العراق تستهدف مسلحي "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه (أنقرة) منظمة إرهابية.