أوكرانيا تسجل 727 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و276 ألفا و590 شخصا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة، خلال الفترة نفسها، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و521 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى -على مدار أمس- 381 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و202 ألفا و160 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 20 ألفا و909 أشخاص، من بينهم 177 في حالة حرجة.