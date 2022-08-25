سوريا: التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيطي حماة وطرطوس

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أعلنت سوريا مساء اليوم الخميس، إن سلاح الدفاع الجوي تصدى لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط مدينتي حماة وطرطوس.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "تصدت وسائط دفاعنا الجوي حوالي الساعة 19,15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس".

وأضاف "أدى العدوان إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء".

وقال سكان محليون في محافظة حماة لـ(د. ب. أ) "إن عدة حرائق اندلعت فس غابات ومناطق حراجية على طريق مصايف وادي العيون في ريف حماة الغربي، ,وإن سيارات الاطفاء والدفاع المدني تحاول اخماد الحرائق".

وقصفت إسرائيل قبل أكثر من شهر منطقة مصياف ومواقع في ريف طرطوس.