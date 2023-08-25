ضبط أسمدة زراعية و80 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.



وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه ضبط 2 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر، و10 شكائر دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق وذلك بنواحى شبين الكوم.



من جانبه.. أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 412 محضرا تموينيا متنوع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال يومى الخميس والجمعة.



وأشار إلى أن المحاضر تنوعت ما بين 167 محضر مخالفات مخابز، و245 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.



وأضاف أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل لتجارة الأدوية البيطرية بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 80 عبوة مختلفة الأحجام ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 1000 عبوة سجائر بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى والتربح دون وجه حق.



وأكد الجمال ضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويواصل رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع الإدارات التموينية، مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.