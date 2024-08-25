ميقاتي: نجري سلسلة اتصالات مع أصدقاء لبنان لوقف التصعيد

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة تجري سلسلة اتصالات مع «أصدقاء لبنان» لوقف التصعيد.

واعتبر ميقاتي، خلال ترأسه اجتماعًا وزاريًا، في العاصمة بيروت، اليوم الأحد، أنّ «المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أوّلًا، وتطبيق القرار 1701».

وبحسب فضائية «LBC اللبنانية»، شدّد ميقاتي، على موقف لبنان في دعمه للجهود الدولية، التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.



