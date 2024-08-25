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زيزو يكشف حقيقة انتقاده لإدارة الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 11:17 م

كشف أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك عن حقيقة ما نسب إليه من تصريحات حول موقفه من تجديد عقده مع النادي، واتهامه للإدارة بالمماطلة وعدم وجود رغبة حقيقية في الإبقاء عليه.

وكانت تصريحات قد انتشرت لزيزو جاء فيها هجوما واضحا من اللاعب على الإدارة، بشأن المقابل المادي المعروض عليه للتجديد، بالإضافة إلى مقارنته ما تم عرضه عليه بما سيدفعه الزمالك لضم المغربي أشرف بن شرقي.

وقال زيزو عبر "انستجرام" للرد على ما نسب إليه من هجوم على إدارة النادي: "كل اللي بيحصل دا يبين لك قد إيه إحنا فاضيين، قد إيه الناس معندهاش حاجة واحدة مهمة في حياتها تعملها".

وأضاف: "الحياة دلوقتي عبارة عن اتنين قاعدين مع بعض بيفكروا هيكدبوا في إيه النهارده، بيفكروا ازاي نفبرك أخبار ونولع الدنيا ونجيب ريتش".

وختم: "هتكلم متقلقوش لبس كل حاجة ليها وقتها".

وأنهى اللاعب رسالته عبر انستجرام بنشر صورة قلب وقوس وسهم وهو رمز نادي الزمالك في رسالة طمأنة ضمنية حول مستقبله مع النادي.

 


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