وزير الخارجية يلتقي نظيرته اليابانية في أعقاب التطورات الجارية في لبنان

عبد العاطي: لابد من بذل كافة المساعي لمنع التصعيد في المنطقة والانزلاق نحو حرب إقليمية تنذر بعواقب وخيمة

ألتقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم ٢٥ أغسطس الجاري، يالسيدة "يوكو كاميكاوا" وزيرة خارجية اليابان بناء علي طلبها، علي هامش تواجد سيادته في اليابان للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للتيكاد، وذلك علي خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته الجبهة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزيرين توافقا علي حتمية منع التصعيد في المنطقة وتكثيف جهود البلدين الصديقين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليمين، لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

كما أكد الجانبان علي أهمية مواصلة المساعي الرامية للتوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع بصورة غير مشروطة، لوضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني علي مدار الأشهر الماضية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن حرص وزيرة خارجية اليابان علي لقاء السيد الوزير للمرة الثانية خلال تواجد سيادته في طوكيو لبحث آخر التطورات المتصلة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط يعكس الاهتمام بالتشاور والتنسيق مع مصر التى تضطلع بدور هام منذ اللحظة الأولي لإندلاع الأزمة لمنع اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط، ويؤكد علي حرص الجانب الياباني علي وقف التصعيد في المنطقة وإحلال السلام في المنطقة.