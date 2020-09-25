منح جائزة الأدب الألمانية-الفرنسية لكاتبة ورسامة من ألمانيا

حصلت الكاتبة كريستينا شارماخر-شرايبر والرسامة شتيفاني ماريان على جائزة أدب الشباب الألمانية-الفرنسية للعام الجاري 2020 عن الجانب الألماني.



وقال معرض كتاب الطفل والشباب ومؤسسة التعاون الثقافي الألماني الفرنسي في ساربروكن بغرب ألمانيا أن الكاتبة شارماخر-شرايبر حصلت على الجائزة اليوم الجمعة عن كتابها "كم تبلغ سخونة درجة الحرارة؟" الصادر عن دار نشر بيلتس، وجيلبيرج. ونالت الجائزة معها الرسامة ماريان عن صورها التي يحتويها الكتاب.



وتبلغ قيمة الجائزة لكل فائز ستة آلاف يورو.



وتناول الكتاب قضية التغير المناخي.



وجاء في حيثيات منح الجائزة أنه من خلال الكتاب يقترب القارئ من الموضوع تدريجيا ويرى العلاقات بين عوامل التغير المناخي دون الدخول في سيناريوهات الرعب الأخروية.



درست شارماخر-شرايبر في مدينة مونستر ومدينة برجامو وهي كاتبة مستقلة ومترجمة.



أما شتيفاني ماريان فهي مصورة مستقلة ومؤلف ودرست أيضا في مدينة مونستر بمدرسة التصميم.



على الجانب الفرنسي، حصل كل من فلور داوجي وستيفان كيل على الجائزة عن كتابهما غير الروائي المتسم بالفكاهة "ثلاثون يوما في جرينلاند" والذي يتناول السفر والرحلات".