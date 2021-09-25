شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على رفضه التهديد بالشارع أو بالمجتمع الدولي، داعيا إلى الوفاق بين مكونات الفترة الانتقالية.

وقال دقلو، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال مناسبة اجتماعية في الخرطوم، "بعد الآن لن نسكت على الحق"، لافتا إلى أنه سبق أن قدم استقالته ثلاث مرات من مجلس السيادة، وأنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضرورة أن تشمل مبادرته كل القوى السياسية دون إقصاء، موضحا أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت تستهدف المكون العسكري بالأساس.

وانتقد دقلو، غلق الشوارع وتعطيل مصالح المواطنين، داعيا إلى سن تشريع ينظم الاحتجاج والتظاهر، وأن التلويح بالشارع ستتم مواجهته بإخراج شارع مؤيد لنا أيضا، وأنه لا يمكن التهديد بالمجتمع الدولي الذي يجب أن يدعم الشعب السوداني لا عدة أحزاب".

ودعا إلى وفاق وطني لتجاوز العقبات، موضحا أنه لا يمكن عزل الإدارات الأهلية وبقية القوى السياسية، مؤكدا العزم على استكمال التحول الديمقراطي، وأنه لا مجال لحكم عسكري مجددا، لكن لن نصمت على الهجوم المتواصل علينا.