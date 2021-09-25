قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يشعر بارتياح تجاه أداء الأهلي خلال مبارياته الأخيرة بعد إهداره العديد من الفرص خلال الفترة الأخيرة عكس ما كان يحدث في الماضي.

وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الأهلي كان دائم التسجيل والوصول إلى شباك المنافسين.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «بيراميدز فاز على سموحة بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر وتم تسجيل هدف عجيب في المباراة، والذي استحق أن يسجل باسم الحكم أمين عمر والذي تسبب في تسجيل هدف في شباك سموحة عبر ركلة جزاء غير صحيحة».

وأوضح أن الأهلي بعد الفوز على إنبي في لقاء اليوم الذي أقيم على إستاد الإسكندرية سوف يقابل بيرامديز في ربع نهائي مسابقة الكأس واصفا إياها بـ «الفرقة التقيلة».





