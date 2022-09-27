مستشار ألمانيا يعتزم تكثيف التعاون في مجال الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، مواصلة المضي قدما في التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة.



وقال شولتس، اليوم الأحد، في أبو ظبي إنه تم بالفعل الدفع بـ "سلسلة كاملة" من مشروعات الديزل والغاز المسال مع الإمارات العربية المتحدة.



وأكد أهمية الاعتماد على عدد كبير قدر الإمكان من الموردين في الإمداد بالطاقة، موضحا أن الاعتماد على مورد واحد "لن يحدث لنا بالتأكيد مجددا".



يذكر أن ألمانيا كانت تحصل على 55% من إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها من روسيا حتى بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولكن تم وقف أغلب هذه الإمدادات من روسيا حاليا، ويبحث مزودو الغاز بألمانيا عن مصادر جديدة للإمداد.



وتمتلك الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد بشأن توريد الغاز المسال إلى ألمانيا خلال زيارة شولت