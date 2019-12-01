تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قبل نشر بعض البيانات الاقتصادية المهمة بما في ذلك بيانات التضخم في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى إلى أعلى مستوياته منذ شهور في أعقاب التصريحات المتشددة من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى عن ضرورة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفع مؤشر سعر الدولار اليوم إلى 106.10 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليسجل 105.95 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 9 دولارات إلى 60ر1936 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 459ر0 دولار إلى 385ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0260ر0 دولار إلى 6700ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 100 دولار للبرميل، تزايدت المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياط (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة لكبح جماح التضخم.