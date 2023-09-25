وجه الشيخ محمد أبو هاني أحد شيوخ قرية الخروبة، رسالة للشعب المصري أكد فيها أن سيناء تغيرت تمامًا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، داعيًا إياهم لزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.

وتقدم بالتحية خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، وكل التقدير لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة، لدورهما في تطهير شمال سيناء من الإرهاب، معقبًا: «أقبل بيادة الجندي المصري الذي ضحى بروحه من أجل الحفاظ على كرامة الوطن، حتى دارت عجلة التنمية مرة أخرى في أرض الفيروز».

وأكد أن الأهالي لم يشعروا بالأعياد أو الاحتفالات أو المناسبات، إلا بعد تطهير سيناء من الإرهاب، وأنه لولا دور الجيش المصري في محاربته لما وصلوا إلى مرحلة التعمير والزراعة الموجودة على أراضي سيناء حاليًا، منوهًا بأنه لا يمكن إغفال دور القوات المسلحة أيضًا في إزالة الألغام من أراضي سيناء طيلة 3 أشهر.

ولفت إلى أن الزراعة في شمال سيناء سوف تغطي احتياجات كل الأهالي بالإضافة إلى مدن القناة وذلك بفضل جهود الدولة وتوفير مختلف الخدمات اللازمة لاستصلاح الأراضي.