أوكرانيا تعلن تدمير محطة أوديسا البحرية بشكل فعلي في غارات ليلية روسية

قالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، اليوم الاثنين، إن المحطة البحرية في أوديسا بأوكرانيا "تدمرت فعليا" بعد انفجارات الليلة الماضية، كما تضررت إحدى صوامع الغلال.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بوقوع خمس سلاسل من الانفجارات في أوديسا، واثنتين في مدينة كريفوي روج، الليلة الماضية، وتم إعلان حالة التأهب لوقوع غارات جوية في منطقتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، أنه حسبما ذكرت جومينيوك على قناة رادا التليفزيونية، وقعت انفجارات في البنية التحتية للميناء، ومنشأة لتخزين الحبوب، "وأن المحطة البحرية قد دُمرت بشكل فعلي".

في المقابل، قال رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، سيرجي ليساك، إنه بعد الانفجارات الليلية، اندلع حريق في مؤسسة صناعية في مدينة كريفوي روج.

ويشن الجيش الروسي ضربات بشكل دوري على صناعة الدفاع الأوكرانية، والقيادة العسكرية ومنشآت الطاقة والاتصالات منذ العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ذلك يأتي ردا على هجوم أوكراني على جسر شبه جزيرة القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوى صافرات الإنذار بوقوع غارات جوية كل يوم في مناطق أوكرانية، وفي جميع أنحاء البلاد في بعض الأحيان.