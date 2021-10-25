 سولشاير بعد الخماسية: هذا أسوأ يوم في حياتي.. ولم أتحدث عن اللاعبين - بوابة الشروق
الإثنين 25 أكتوبر 2021 1:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

سولشاير بعد الخماسية: هذا أسوأ يوم في حياتي.. ولم أتحدث عن اللاعبين

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:25 ص

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن اليوم بعد الهزيمة من ليفربول بخماسية هو اليوم أسوأ منذ لقلعة أولد ترافورد.

وحقق ليفربول فوزا ساحقا على يونايتد بنتيجة 5-0، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل ثلاثية في شباك حارس اليونايتد دي خيا.

وقال سولشاير في تصريحات تلفزيونية:«هذا أسوا يوم فى حياتي منذ انضمامي ليونايتد، من الصعب تقبل هذه الهزيمة من الخصم اللدود، لست راض عن المردود».

وأضاف:« لعبنا مباراة مفتوحة في الشوط الأول والثاني، البداية كانت متعثرة وأنا لم أتحدث عن اللاعبين، اللاعبون أرادوا أن يطبقوا الاداء التكيتكي المطلوب ولكن حينما يتقدم الخصم بهدفين وثلاثة فهذا يكون محبطا لعزيمتنا».

وأتم:«الهدف الثالث الذي سجلوه كان قاتلا والرابع منعنا نهائيا من العودة للمباراة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك