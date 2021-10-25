قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن اليوم بعد الهزيمة من ليفربول بخماسية هو اليوم أسوأ منذ لقلعة أولد ترافورد.

وحقق ليفربول فوزا ساحقا على يونايتد بنتيجة 5-0، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح الذي سجل ثلاثية في شباك حارس اليونايتد دي خيا.

وقال سولشاير في تصريحات تلفزيونية:«هذا أسوا يوم فى حياتي منذ انضمامي ليونايتد، من الصعب تقبل هذه الهزيمة من الخصم اللدود، لست راض عن المردود».

وأضاف:« لعبنا مباراة مفتوحة في الشوط الأول والثاني، البداية كانت متعثرة وأنا لم أتحدث عن اللاعبين، اللاعبون أرادوا أن يطبقوا الاداء التكيتكي المطلوب ولكن حينما يتقدم الخصم بهدفين وثلاثة فهذا يكون محبطا لعزيمتنا».

وأتم:«الهدف الثالث الذي سجلوه كان قاتلا والرابع منعنا نهائيا من العودة للمباراة».