أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن اسناد مباراة القكة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين.
وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": «حتى الآن لم يطلب أي نادي استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وبناء على ذلك لقاء الأهلي والزمالك بحكام مصريين».
وأضاف: «انا ضد فكرة الحكم الأجانبي، يجب أن نثق في التحكيم المصري واتمنى دعم المنظومة الرياضية لهم».
وكشف عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباراتي الأهلي والزمالك.. قائلا: «لقاء الزمالك وإنبي سيديره الحكم محمود ناجي، أما الأهلي والإسماعيلي سيديره محمد عادل».
وأتم رئيس لجنة الحكام حديثه: «هدفنا تصحيح أخطاء الموسم الماضي، ولا اعتقد أن تأخير اعلان اسماء الحكام هو تقصير منا لأننا نضع أسامي الحكام لمباريات الأسبوع بالكامل».