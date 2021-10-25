 عبدالفتاح: أنا ضد الحكم الأجنبي.. القمة ستدار بصافرة مصرية - بوابة الشروق
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عبدالفتاح: أنا ضد الحكم الأجنبي.. القمة ستدار بصافرة مصرية

محمد جلال
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:33 ص

أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن اسناد مباراة القكة بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة": «حتى الآن لم يطلب أي نادي استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وبناء على ذلك لقاء الأهلي والزمالك بحكام مصريين».

وأضاف: «انا ضد فكرة الحكم الأجانبي، يجب أن نثق في التحكيم المصري واتمنى دعم المنظومة الرياضية لهم».

وكشف عصام عبد الفتاح أسماء حكام مباراتي الأهلي والزمالك.. قائلا: «لقاء الزمالك وإنبي سيديره الحكم محمود ناجي، أما الأهلي والإسماعيلي سيديره محمد عادل».

وأتم رئيس لجنة الحكام حديثه: «هدفنا تصحيح أخطاء الموسم الماضي، ولا اعتقد أن تأخير اعلان اسماء الحكام هو تقصير منا لأننا نضع أسامي الحكام لمباريات الأسبوع بالكامل».


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