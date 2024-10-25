الادعاء العام في لوس أنجليس يسعى لإعادة محاكمة الأخوين مينينديز بتهمة قتل والديهما

أعلن مسؤول اليوم الخميس، أن الإدعاء العام في لوس أنجليس يرغب في إعادة محاكمة إريك ولايل مينينديز في مقتل والديهما عام 1989 .

ويمنح هذا الإجراء الأخوين فرصة للحرية بعد 34 عامًا خلف القضبان.



أكد مسؤول مطلع على القرار لم يكن مخولاً بالتحدث علنًا قبل مؤتمر صحفي مخطط له أن المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس جورج جاسكون سيوصي بإعادة الحكم على الأخوين.

وكان قد حُكم عليهما في عام 1996 بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. يجب على المدعين العامين الآن طلب موافقة المحكمة.

اعترف لايل مينينديز، الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما آنذاك، وإريك مينينديز، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما آنذاك، بأنهما أطلقا النار على والدهما المدير التنفيذي في مجال الترفيه، خوسيه مينينديز، ووالدتهما، كيتي مينينديز، مما أدى إلى مقتلهما. قال الشقيقان إنهما كان يخشيان أن يكون والديهما على وشك قتلهما لمنع الناس من اكتشاف أن خوسيه مينينديز اعتدى جنسياً على إريك مينينديز لسنوات.