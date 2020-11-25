قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن طلب التقدم للانضمام في أسبوع تخفيضات الجمعة البيضاء، يأتي في إطار حرص الوزارة على تنشيط الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن طلبات التقدم لأسبوع التخفيضات تتضمن بيان لنسبة التخفيض التي سيتم إجراؤها، موضحًا أن هناك حملات مستمرة لمتابعة صدق العروض، حرصًا على المستهلكين.

وأوضح أن باب الاشتراك في أسبوع التخفيضات مفتوح أمام كل السلع والأنشطة، مشيرًا إلى متابعة فواتير الشراء خلال الأيام السابقة للعروض للتأكد من التزام البائع بنسبة التخفيض.

وأشار إلى أنه يتم تحرير مخالفة بشأن الأوكازيونات الوهمية، وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة، مناشدًا المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك عند رصدهم لتخفيضات وهمية.



