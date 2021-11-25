شهدت مدينة بني وليد في ليبيا، حالة من الغضب، لاستبعاد سيف الإسلام القذافي من سباق الانتخابات الرئاسية الليبية.

ووضعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسم سيف الإسلام القذافي في قائمة المستبعدين؛ بسبب مخالفة بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.

فريق دفاع القذافي، قال إن قرار المفوضية مخالف، وسيطعن عليه بسبب حصول سيف الإسلام على العفو العام، وعدم صدور حكم قضائي ضده في جناية أو جريمة، خاصة في وجود شهادة الحالة الجنائية، الصادرة من إدارة الجنايات، والتي تؤكد أنه لا توجد عليه سوابق نهائيا.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشارت فيه إلى أن سيف الإسلام، علق على قرار استبعاده، مؤكدا أنه لا توجد نزاهة في قائمة المرشحين، خاصة أن القانون يمنع ترشح رئيس الحكومة للرئاسة، مضيفا أنه مع ذلك لم يتم استبعاد الدبيبة من الانتخابات.

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت 24 آخرين من الانتخابات، المقرر إجراؤها 24 ديسمبر المقبل، لكنها لم تغلق الباب أمام المستبعدين، ليصبح القرار النهائي بيد القضاء الليبي.