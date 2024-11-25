نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: لا عقبات جدية أمام بدء هدنة مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.

وأفاد مسئول لبناني ودبلوماسي غربي، بأن الولايات المتحدة أبلغت المسئولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار في غضون ساعات.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: «الاتفاق مع لبنان تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت».

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة ستجتمع الثلاثاء لبحث الموافقة على وقف لإطلاق النار مع لبنان.