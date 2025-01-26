أمطار جيدة تجتاح لوس أنجلوس لكنها تواجه خطر الانهيارات الأرضية

اجتاحت جنوب كاليفورنيا أخيرا بعض الأمطار التي تشتد الحاجة إليها، والتي ستساعد رجال الإطفاء الذين لا يزالون يكافحون عدة حرائق، رغم أن الطقس الممطر يجلب أيضا خطر الانهيارات الأرضية.

وبدأت الأمطار مساء السبت، ومن المتوقع أن تتلقى مقاطعتا لوس أنجليس وفينتورا ما يصل إلى 25ر1 بوصة (2ر3 سنتيمترا) من الأمطار حتى غد الاثنين، مع احتمال وصول الكمية إلى 2 بوصة في المناطق الجبلية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويُعد ذلك مصدر ارتياح لمنطقة لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أبريل. حيث ساهمت التلال الجافة في تغذية سلسلة من حرائق الغابات المدمرة التي دمرت آلاف المنازل والأعمال التجارية، مما جعلها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ويزداد خطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في المناطق التي أزيل منها الغطاء النباتي بسبب الحرائق. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الفيضانات لمناطق الحرائق في مقاطعة لوس أنجليس.