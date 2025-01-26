الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عامين برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت في الضفة الغربية، في أحدث حالة وفاة تهز المدينة في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عملية عسكرية هناك.

وكانت الطفلة ليلى الخطيب قد أصيبت برصاصة في الرأس أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحام منطقة مثلث الشهداء في جنين بشمال الضفة الغربية وقت سابق من مساء يوم السبت. ونقلت الطفلة إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن مقتلها متأثرة بإصابتها في وقت لاحق.

وتأتي هذه الوفاة في وقت تشن فيه إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، وشن مستوطنون يهود هجمات على بلدتين فلسطينيتين. وقد قتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في جنين خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وأشار المسؤولون الصحيون الفلسطينيون إلى أن فلسطينيا آخر استشهد يوم السبت في مخيم بلاطة للاجئين في وسط الضفة الغربية.