دبي تعقم المدارس بتقنية عالمية تقضي على الفيروسات في 30 ثانية

انتهت حملة نظمتها بلدية دبي بالتعاون مع القطاع الخاص من تعقيم 12 مدرسة بمطهر آمن خالي من الكحول والمواد الكيميائية، يقضي على الفيروسات خلال 30 ثانية.

وتضمنت الحملة ورش توعية لتثقيف الأطفال والطلاب بكيفية الوقاية من الفيروسات والميكروبات، نظمتها البلدية و"فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية".

وتناولت الورش التي جرت عبر الاتصال المرئي، وخلال جولات بالمدارس، شرحا لمخاطر جائحة كورونا، وتم تسليم 15 ألف طالب معقم مصنع بتقنية (مايكروسيف) وهي تقنية أمريكية عالمية، تحول الماء إلى معقم آمن يقضي على الفيروسات دون أن يسبب للجسم أية أضرار.

وحرصت بلدية دبي و"فرقة مايكروسيف للمدارس الصحية" على تعقيم الأسطح، خصوصا الأجهزة كثيرة الاستعمال والأسطح كثيرة اللمس، بتقنية التعقيم (مايكروسيف) صديقة البيئة.

وقالت صفا القدومي مدير مجموعة "مايكروسيف" في بيان اليوم الجمعة، إن الحملة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لنشر التوعية بالمجتمع والتعريف بالإجراءات الاحترازية، وكيفية اختيار المعقمات الآمنة والموثوق فيها والمعتمدة من الجهات الصحية المحلية والدولية، للوقاية من مخاطر المواد الكيميائية بالمعقمات.