البرهان والمنفي يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين السودان وليبيا

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي - في بيان - إن البرهان أطلع رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والذي نتج عنه استهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية.

وأكد البرهان أنه بالرغم من كل هذه الانتهاكات التي مارستها هذه القوات المتمردة استجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين وتم التوصل في مايو الماضي لاتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، إلا أنها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها علي المواطنيين الأبرياء.

وثمن البرهان المواقف الإيجابية لدولة ليبيا تجاه السودان التي عبر عنها الرئيس المنفي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين.

من جهته، أكد المنفي وقوف ليبيا بجانب السودان ودعمه لوحدته وأمنه وسلامة أراضيه، مبينا أن السودان يعد دولة مهمة بالنسبة لليبيا ولا يمكن التفريط في استقراره وتماسكه، مضيفا أن جهود ليبيا من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي التزام ومسئولية تجاه هذا البلد الشقيق.

وأوضح أن هذه الجهود ستستمر حتى تؤتي ثمارها، وأنهم يتطلعون إلى إحلال الاستقرار والسلام في السودان قريبا لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة ولما هو موعود به من خير كثير وإزدهار ونمو وتطور.