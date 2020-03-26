أوضح الدكتور هاني الناظر، مدير المعهد القومي للبحوث سابقًا، طريقة تعامل الأفراد في الأسواق أثناء تلبية احتياجاتهم المنزلية؛ في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونصح خلال تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الخميس، بارتداء القفازات والكمامة عند التعامل مع الأفراد في السوق، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يستعمل الفرد الكمامة أثناء السير في الشارع.

وأشار إلى نقع الخضروات الطازجة في الماء والخل لفترة ثم غسلها بالمياه الجارية؛ من أجل تنقيتها من الفيروسات، فضلًا عن غسل الفاكهة بالمياه والصابون.

ولفت مدير المعهد القومي للبحوث سابقًا إلى تطهير المعلبات الورقية كعلب الألبان والأجبان، والمعلبات المعدنية، بالكامل عبر استخدام قطعة من القطن مشبعة بالكحول.

وذكر أن أفضل طريقة للقضاء على الفيروسات في الخبز هو التسخين المباشر على النار، موضحًا أن النار تقتل أي ميكروبات وفيروسات سواء فيروس «كورونا» أو غيره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة.