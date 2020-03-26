ننشر قائمة الأدوية التي تستخدمها الصحة لعلاج مصابي كورونا بالعزل المنزلي والمستشفيات

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حصلت "الشروق" على قائمة بالأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقا للخطوط الاسترشادية العلاجية، الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

حيث يستخدم دواء (paracetamol) كخافض للحرارة، ودواء (oseltamivir) كمضاد للفيروسات، وذلك للمرضي بدون أعراض في العزل المنزلي، وللمرضى كبار السن الذين لديهم أمراض مزمنة، والمتواجدين بالمستشفي لحين ظهور نتيجة التحليل.

وبالنسبة للمرضى بعد ظهور التحليل يستخدم دواء (mild-severe - ICU care).

ويستخدم دواء (cephalosporins ) كعلاج تجريبي للمرضى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة في المستشفي، لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس.

ويستخدم دواء (hydroxychlorquine ) للمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل.

ويستخدم دواء (lopinavir/ ritpinavir) للمرضى في حالة ظهور إيجابية التحليل، وفي حالة وجود موانع لاستعمال دواء (cephalosporins) و (hydroxychlorquine ).

ويستخدم دواء (azithromycin ) مع العلاجات المضادة للفيروسات، للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ويستخدم دواء (hydrocortisone ) للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة، ويعانون من هبوط في ضغط الدم.

كما يتم استخدام دواء (tocilizumab ) للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة، بعد حصولهم على ال H score ) 169 ) والذي يتم حسابه لقياس الاستجابة المتابعة للفيروس.

كما يستخدم دواء (methy prdnisolone ) للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة، بعد حصولهم على ال H score ) 169 ) في حالة عدم توافر دواء (tocilizumab).

ويستخدم دواء (therapeutics anticoagulants e.g low molecular weight heparins or heparin ) للمرضي الذين يعانون من الفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ولديهم ( D-Dimer 2 ) ، وفقا لأحد الاختبارات التي تقيس معدل التجلط في الدم في مرضى الحالات الحرجة.