الحوثيون يعلنون تعليق العمليات العسكرية في اليمن والسعودية لمدة 3 أيام



أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية براً وبحراً وجواً لمدة ثلاثة أيام بشكل أحادي.



وأكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في خطاب له بمناسبة مرور سبعة أعوام على "العدوان"، في إشارة إلى التحالف الداعم للشرعية: "الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت ودائم في حال أعلنت والتزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم".



كما أعلن المشاط "وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة ثلاثة أيام، والاستعداد لتحول هذا الوقف إلى التزام نهائي ومستمر ودائم في حال أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية للتحالف من الأراضي والمياه اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها المحلية".



وأبدى المشاط، استعدادهم التام للإفراج عن كافة أسرى التحالف بما فيهم شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، وأسرى من وصفهم بـ"الميليشيات المحلية(قوات للجيش الحكومي)"، وكل الأسرى من الجنسيات المتوفرة في قبضتهم مقابل الإفراج الكامل عن كافة أسراهم الموجودين لدى التحالف بمختلف مكوناتهم.



ودعا المسؤول الحوثي، المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات لضمان الإفراج الكلي عن كافة الأسرى من الجانبين.



كما دعا المشاط التحالف والمجتمع الدولي إلى التعاطي مع ملف السلام في اليمن "كموضوع مقدس والابتعاد عن الزيف والادعاءات والمزايدات، والتوقف عن كل المواقف والممارسات والأساليب المعيقة للسلام".



واستطرد المشاط قائلا: "نرى في الحصار وحجز سفن الوقود وحركات اليمنيين من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية، والسعي المستمر لإدانة حقنا في الدفاع، أعمالاً غير ضرورية، تتناقض مع مقتضيات ومتطلبات السلام، ومبدأ بناء الثقة، وتتسبب في إطالة أمد الحرب وعرقلة السلام".



وحمل المشاط، "المجتمع الدولي والتحالف "مسؤولية ذلك على نحو متضامن ومتزامن".



ولم تصدر الحكومة الشرعية و التحالف العربي أي تعليق حول هذه الدعوات حتى الآن.



وتأتي مبادرة الحوثيين هذه، تزامناً مع دعوات مجلس التعاون الخليجي لعقد مباحثات يمنية يمنية في الرياض، من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، ابتداء من نهاية آذار/مارس الجاري حتى الرابع من نيسان/أبريل القادم".



ومنذ أمس الجمعة، صعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستهدفة منشآت ومواقع حيوية في السعودية، فيما نفذ التحالف عقب هذا الهجوم سلسلة غارات جوية عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.