التحالف العربي: الحوثيون يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا

أعلن التحالف العربي، السبت، استهداف مسيرات مفخخة للحوثيين، قيد التجهيز بمينائين في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه تم ‏‎استهداف طائرات مسيّرة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف في المحافظة (الخاضعة لسيطرة الحوثيين).



وأضاف التحالف أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة



وأفاد بأنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا.



وشدد التحالف على أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.



ومنذ نحو أسبوع، شنت المليشيات الحوثية ما لا يقل عن 20 هجومًا على أهداف مدنية سعودية، بينها محطة توزيع منتجات بترولية في جازان في جنوب المملكة ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في ينبع في غرب المملكة فجر الأحد، ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو في جدة في غرب السعودية مساء الأحد.



وكان التحالف العربي، قد أعلن في وقت سابق، تعرض السعودية لـ 16 هجوما عدائيا يوم الجمعة فقط، لافتا إلى أنه يمارس ضبط النفس لإنجاح المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة (في اليمن المدمر جرّاء حرب أشعلها الحوثيون منذ 2014).



وفيما شوهدت نيران كثيفة تندلع من محطة تتبع شركة أرامكو النفطية بمدينة جدة، فقد أعلن التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إنّ الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)".