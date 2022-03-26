الإمارات تتضامن مع السعودية: المليشيات الحوثية تستخف بالأعراف الدولية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية, والمنشآت الاقتصادية والحيوية في عدد من المواقع في المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولية الإماراتية، في بيان، إن استمرار هذه الهجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية يُعد تحدٍ للمجتمع الدولي والمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وشنت المليشيات الحوثية، أكثر من هجوم عدائي على أهداف مدنية سعودية يوم الجمعة، إذ أعلن التحالف العربي في بيان، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وقال التحالف، إنَّ حريقًا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وأكّد أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب.

في الوقت نفسه، أعلن التحالف وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

كما أفاد التحالف العربي بأنّ الدفاعات الجوية السعودية دمّرت تسع طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية الجمعة أيضًا.